ننشر مشروع توزيع العمل للعام القضائي 2024 / 2025 بـ4محافظات

تنشر " فيتو " مشروع توزيع العمل للعام القضائي 2024 / 2025، في الدوائر المدنية والأسرة ، وكذلك دوائر جنايات أول درجة، دوائر الجنايات المستأنفة، وذلك في محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، العريش، والطور والتل الكبير

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته التي انعقدت يوم الأربعاء 18 من سبتمبر 2024، على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، والنظر في اعتراضات رجال القضاء عليه.

وقال مجلس القضاء الأعلى، إنه راعى الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء، وانتهى إلى ما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تكون الترقيات اعتبارا من 30 يونية 2025.

وقال مجلس القضاء الأعلى، إنه روعي في حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة الاستجابة للرغبات، وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، فضلا عن مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والأقدمية، فضلا عن أنه لا يجوز إجابة طلب او تظلم لمن تم الاستجابة لإحدى رغباته او لمن لم يمض مدة العمل كاملة بالنيابة محل عمله، وذلك حرصا على استمرار مواصلة الجهد المتميز طالما كان عضو النيابة العامة مثالا مشرفا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو ما يعين معه ضرورة مواصلة استمرار الجهد المتميز بما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.