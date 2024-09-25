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أخبار مصر

حقيقة توجيه رسائل للمواطنين تحذر من شرب مياه الحنفية، رئيس الشركة يوضح

سلامة مياه الشرب،
سلامة مياه الشرب، فيتو

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن منظومة مياه الشرب في مصر تخضع لرقابة شديدة، ولدينا معمل على مستوى كل محطة مياه شرب في مصر.


متابعة سلامة مياه الشرب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: هناك 5 آلاف كيميائي وفني في مصر يتابعون منظومة مياه الشرب وننتج 25.5 مليون متر من مياه الشرب يوميا وجودة الخدمة أولويتنا.

وتابع: هناك 6 ملايين عينة تأخذ على مدار العام للتأكد من جودة مياه الشرب، ويوميا نأخذ عينات من أجل التأكد من سلامة مياه الشرب، لافتًا: وزارة الصحة تشترك معنا في التأكد من جودة المياه وسلامتها.


حقيقة منشور الامتناع عن تناول المياه 

وأكد: أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب بشأن تلوث مياه الشرب أو ضرورة تناولها على مدار يومين، ولا يوجد مجال إطلاقا لوجود أي تلوث في مياه الشرب.


كفاءة منظومة مياه الشرب

وتابع:  نتابع كفاءة منظومة جودة مياه الشرب ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، مؤكدًا أن مياه الشرب سليمة 100% وجودتها عالية.

أول تعليق من رئيس الوزراء على شائعة تلوث مياه الشرب

رئيس الوزراء: منظومة مياه الشرب في مصر مؤمنة 100%


سلامة مياه شرب أسوان

واختتم: مياه أسوان لديها جودة عالية وسليمة وصحية بنسبة 100%.

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