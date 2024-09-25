"حماية المستهلك" يكشف عن خطة لضبط الأسواق وأسعار السلع خلال الفترة القادمة

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة، لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين والتوعية.

وأضاف أن الجهاز يتلقي العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، وأن هناك تعاونا كبيرا مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وتم تحقيق نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح أنه بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوى الواردة لكلًا من الجهازين.