الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم.. رد الجنسية المصرية لـ36 شخصًا.. تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق
حادث قطاري الزقازيق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

ضبط سائق تحرش بسيدة في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق لارتكابه واقعة تحرش بإحدى السيدات بمنطقة الدقي. 

 

بالعام الدراسى الجديد، الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم

حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء فى مختلف المناسبات، وتزامنًا مع اليوم الدراسى الأول.

 

ضبط 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بدمياط بقصد حجبها عن الأسواق 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابى ضم (سائق وعاملين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا) وذلك حال تواجدهم بسيارة داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة؛ وبحوزتهم (38000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).

 

ضبط 35 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة 

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

الاتهامات الموجهة لـ إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن مول شهير

احالة النيابة العامة بالشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى المحاكمة، في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد، وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر لمحاكمة اللاعب.

 

تأجيل معارضة إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل معارضة إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.

 

ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط قبل بيعها.
 

القبض على تاجري سيارات بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمنشأة القناط

نجح ضباط مكافخة الأسلحة والذخائر، فى  ضبط تاجرى سيارات بالجيزة لقيامهما بغسـل حوالى 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا بعد فقدها الفترة الماضية.

تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية في محافظة الشرقية، منذ قليل، بتجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة المتهمين في حادث تصادم قطارين أمام منطقة الكوبري الجديد بالزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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