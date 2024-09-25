ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية فى الشرقية
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بقطاع الأحوال المدنية" قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية لاستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهما على (4 أختام شعار الجمهورية "مزورين" - 2 أكلاشيه – أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.