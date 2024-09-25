ضبط 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بدمياط بقصد حجبها عن الأسواق
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابى ضم (سائق وعاملين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا) وذلك حال تواجدهم بسيارة داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة؛ وبحوزتهم (38000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض حجبها وإحتكارها لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للاتجار فيها.
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