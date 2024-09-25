الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

بالعام الدراسى الجديد، الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم

الداخلية تصطحب أبناء
الداخلية تصطحب أبناء الشهداء

حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء فى مختلف المناسبات، وتزامنًا مع اليوم الدراسى الأول.

وقامت وزارة الداخلية بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى المدارس بمناسبة العام الدراسى الجديد، تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والفداء.

  

و أعرب أبناء الشهداء عن فخرهم وإعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفانًا بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن. 

  ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

جاء ذلك تخليدًا لذكرى الشهداء التى ستظل سيرتهم العطرة فى ذاكرة الوطن وتبقى تضحياتهم وبطولاتهم موضع فخر وإعتزاز على مر التاريخ.

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أسر الشهداء أبناء الشهداء اليوم الدراسي الأول تخليدا لذكرى الشهداء وزارة الداخلية

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