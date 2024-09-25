نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط قبل بيعها.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع، له معلومات جنائية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة فى الحفر وعدد (369 قطعة أثرية)، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.



وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ