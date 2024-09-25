الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط

ضبط 369 قطعة أثرية
ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط قبل بيعهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط قبل بيعها.
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع، له معلومات جنائية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط. 
 

ضبط أكثر من 203 آلاف عبوة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية 

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية فى الشرقية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة فى الحفر وعدد (369 قطعة أثرية)، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.
 

 

وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية.  
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لشرطة السياحة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أجهزة وزارة الداخلية قطع أثرية مركز شرطة أسيوط

مواد متعلقة

ضبط أكثر من 203 آلاف عبوة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية 

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية فى الشرقية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية

تحرير 1743 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور صفط اللبن وكوبرى 6 أكتوبر وشارعي رمسيس والهرم

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية