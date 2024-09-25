ضبط سائق تحرش بسيدة في الدقي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق لارتكابه واقعة تحرش بإحدى السيدات بمنطقة الدقي.
تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكى" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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