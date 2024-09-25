القبض على تاجري سيارات بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمنشأة القناطر

نجح ضباط مكافخة الأسلحة والذخائر، فى ضبط تاجرى سيارات بالجيزة لقيامهما بغسـل حوالى 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).



وقدرت أفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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