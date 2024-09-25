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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

شهدت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار منذ أمس، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 75 و80 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 77 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 90 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض ما بين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي ما بين 135  جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 175 و185 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 180 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 180 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة وأخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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