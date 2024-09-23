الزراعة تكشف عن إجراء لخفض أسعار الدواجن والكتاكيت (فيديو)

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة:"حدث تراجع في أسعار الأعلاف بنسبة تقترب من 50% منذ فترة وهذا ما شجع العديد من المربين على زيادة نسبة الإدخالات وإسكان قطعانهم سواء بيض المائدة أو التسمين".

زيادة أسعار الكتاكيت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"رصدنا زيادة في أسعار الكتاكيت التسمين والبياض، وبالتالي فتحنا باب الاستيراد وتقدمت بعض الشركات ويتم السير في إجراءات لاستيراد اعداد من الكتاكيت لإنخفاض الأسعار".

انخفاض أسعار الدواجن والبيض

وتابع: نعمل مع مباحث التموين وجهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضا في أسعار البيض والدواجن.