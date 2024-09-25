إيراني الصنع، معلومات عن صاروخ قادر 1 الذي أطلقه حزب الله على مقر الموساد فجرا

أعلن حزب الله، فجر اليوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1" أو كما تطلق علة إيران "قدر 1″.

استهداف مقر قيادة الموساد

وأكد حزب الله في بيان، أن مقر قيادة "الموساد" المستهدف مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنها المرة الأولى التي يطلق فيها حزب الله صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب، وقد تم تفعيل منظومة آرو "السهم" لاعتراضه.

وعلّق موقع يسرائيل هيوم على الحدث بالقول: "إطلاق الصاروخ من لبنان نحو "تل أبيب" تم في الساعة 06:29، وهو بنفس الوقت الذي بدأ فيه هجوم 7 أكتوبر من غزة".

ما هو صاروخ قادر؟

صاروخ قادر هو صاروخ باليستي متوسط المدى طورته إيران. ويبلغ مداه ما بين 1600 إلى 1950 كيلومترًا (995 إلى 1210 ميلًا)، ويتنوع المدى وفقًا للنوع الذي يرجع إليه الصاروخ، حيث يقدّر المدى لـ قدر S بمدى 1350 كم، وقدر H بمدى 1650 كم، وقدر F بمدى 1950 كم.

وتم الكشف عنه في عام 2007، وفقًا لمشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية صاروخ قادر بأنه أول صاروخ باليستي بحري محلي الصنع إيراني.

وتمتلك إيران 3 أنواع صواريخ من طراز " قادر" وهي "إتش" و"إف" و"إس"، ويستخدم صاروخ "قادر إف" الباليستي الوقود السائل، وهو تجسيد لجهود طهران في ترقية صاروخ شهاب 3.

يحمل صاروخ قادر رأس حربية تزن 640 كيلو جراما

ويستطيع صاروخ قادر ضرب أهداف على بعد ألفي كيلومتر بدقة عالية، كما يبلغ وزنه 17 طنا وطوله 15 مترا، وقطره 1.25 مترا، وهو قادر على حمل رأس حربية تزن 640 كيلو جراما، كما يستخدم صاروخ قدر الوقود السائل والصلب على مرحلتين.

وفى نفس السياق ووفقًا لحساب "OSINTdefender" على منصة "إكس" أنه تم باستخدام صاروخ باليستي متوسط المدى "قادر-1" أو "110"، وهو نسخة محسّنة من صاروخ "شهاب-3" الباليستي، مزود برأس حربي يزن بين 700 و1000 كجم، ومصنع في إيران.

وأشار الحساب أيضًا إلى أن الحوثيين في اليمن كانوا معروفين سابقًا بامتلاك هذا الصاروخ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد امتلاك حزب الله أيضًا لهذا النظام.