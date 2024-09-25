دراسة إسرائيلية: حزب الله قادر على إطلاق 3 آلاف صاروخ يوميا
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن دراسة لجامعة رايخمان الإسرائيلية أكدت أن حزب الله قد يطلق على إسرائيل ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يوميا.
حزب الله يطلق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل
واعتمدت الدراسة على التقديرات التي أشارت إلى أن حزب الله أطلق خلال حرب 2006 التي استمرت 34 يوما نحو 4000 صاروخ، أي بمعدل يومي بلغ 117 صاروخا، ثم قيست معدلات تلك الضربات وقورنت بما يمتلكه حزب الله في ترسانته الصاروخية.
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