الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات لعملية برية محتملة فى لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فى خبر عاجل لها قبل قليل عن إستعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة فى لبنان ، حسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز.

حزب الله يقصف مقر قيادة الموساد 

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1".

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه:" إن مقر قيادة الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.

كما ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم الأربعاء،  أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية.

وعلى الجانب الأخر ذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية، "باليستي".

صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب 

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وفي مختلف أنحاء وسط إسرائيل، حيث أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتراض صواريخ في منطقتي جوش دان وشارون بتل أبيب.

اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الواضح، الذي يأتي في خضم قتال عنيف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

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