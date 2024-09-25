الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية لبنان يكشف عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية

وزير خارجية لبنان،
وزير خارجية لبنان، فيتو

الحرب على لبنان، كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أنّ عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، "يقترب من نصف مليون نازح".

وقال الوزير اللبناني خلال فعالية نظّمتها مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي في مدينة نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، مضيفًا: "الآن، ربّما يقترب عددهم من نصف مليون"، وفقَا لوكالة "فرانس برس".

خيبة أمل

وأعرب وزير خارجية لبنان عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، حيثُ قال إن تصريح بايدن "لم يكن قويًّا، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية"، آملًا تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا إلى حل دبلوماسي للحرب المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله، محذرًا من حرب شاملة في وقت تستمر فيها الغارات الإسرائيلية على لبنان، كما يتواصل سقوط صواريخ على إسرائيل.

وفي آخر خطاب يدلي به كرئيس لبلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بايدن، إن اندلاع حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف، رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنًا.

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