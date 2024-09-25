بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا
الحرب على لبنان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة نصحت البريطانيين، بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك، بحسب ما نقلته رويترز.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "سينتقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص، في الساعات المقبلة، مع استمرار الحكومة في إعداد خططها للطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".
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