مسؤول في البنتاجون: نخشى خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط

قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم، علينا أن نراقب من كثب التصعيد بين إسرائيل ولبنان، ويعترينا القلق من خروج الوضع عن السيطرة".

مسؤول في البنتاجون ينفي أي دور إيراني لدعم حزب الله

وأكد المسؤول فى البنتاجون الأمريكي، على أنه لا دور للولايات في عمليات إسرائيل ضد حزب الله، وهي عمليات ذات طابع دفاعي، وفق زعمه.

وتابع "تقييمنا أن إيران لا تريد حربا واسعة في المنطقة، وهي لم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله".

وكانت أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تكلفة الهجمات على لبنان يوم أمس بلغت نحو 173 مليون دولار.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ أربع موجات من الغارات على لبنان منذ ساعات الصباح.

الاحتلال يشن موجة من الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الإثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.