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خارج الحدود

غارات إسرائيلية مكثفة تقترب من بيروت

غارات على بيروت،
غارات على بيروت، فيتو

الحرب على لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على بلدات عدة بجنوب وشرق ووسط  لبنان، فيما خرق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت.

وأفادت "الأناضول" بأن غارات المقاتلات الإسرائيلية طالت في الجنوب اللبناني مباني سكنية في بلدات عدة بينها بلدة عدلون ومحيط بلدة العاقبية في قضاء صيدا، وبلدات حداثا وعيتا الجبل وياطر في قضاء بنت جبيل.

وأضافت أن الغارات الجوية طالت كذلك بلدات ومناطق في قضاء النبطية (جنوب)، تشمل بلدة دير الزهراني، وحرج جميلة (منطقة كثيفة الأشجار) بين بلدتي حومين الفوقا ورومين، ومنطقة الوادي الواقع بين بلدات عين قانا وصربا وكفر فيلا.

ولفتت إلى أن غارات الطيران الحربي الإسرائيلي امتدت إلى بلدات في منطقة البقاع شرقي  لبنان، حيث شملت في قضاء بعلبك بلدات جنتا والنبي شيت وشعت ونحله ودورس وبريتال والخضر والجمالية.

وفي البقاع كذلك، طالت الغارات الإسرائيلية محيط بلدتي ميدون وسحمر وسهل مشغرة في قضاء البقاع الغربي، وبلدة رياق بقضاء زحلة.

وفي وسط لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الجية الساحلية جنوبي بيروت.

وأفادت "الأناضول" بأن الغارة استهدفت ورشة لتصليح السيارات قرب طريق سريع في منطقة الجية يربط بين بيروت ومدينة صيدا (جنوب).

وأوضحت أن الهدف كان على ما يبدو سيارة دخلت إلى الورشة، دون معرفة هوية صاحبها على الفور.

فيما خرقت المقاتلات الإسرائيلية جدار الصوت فوق بيروت على دفعتين. ولم ترد على الفور أنباء بشأن حصيلة هذه الغارات.

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الحرب على لبنان لبنان خرق جدار الصوت بيروت الجنوب اللبناني

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