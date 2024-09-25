الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

5 تهم للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

المشتبه به في اغتيال
المشتبه به في اغتيال ترامب، فيتو

اغتيال ترامب، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، وجّهت إليه الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وكان روث (58 عاما) مثُل الإثنين أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية لروث هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15سبتمبر.

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ لائحة الاتّهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر الثلاثاء من قبل "هيئة محلّفين كبرى" في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وأحيلت القضية عشوائيا إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قرارا لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

وأمر قاض فدرالي بإبقاء روث رهن الاحتجاز.

نتيجة تحقيقات جهاز الخدمة السرية بمحاولة اغتيال ترامب

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغتيال ترامب السلطات القضائية الأمريكية راين روث المرشح الرئاسي دونالد ترامب فلوريدا محاولة اغتيال الرئيس السابق

مواد متعلقة

نتيجة تحقيقات جهاز الخدمة السرية بمحاولة اغتيال ترامب

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

بعد محاولة اغتيال ترامب.. إجراءات الدول لحماية الرؤساء في العالم.. أمريكا وأوروبا تتشابهان.. والشرق الأوسط يتبع أسلوبا خاصا

معلومات الوزراء ينشر فيديو جراف عن محاولة اغتيال ترامب الثانية

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية

10 سنوات ذكرى رحيل الفنان خالد صالح

هآرتس: ترسانة حزب الله الصاروخية تهدد جبهة إسرائيل الداخلية

بعد دعوات عدم استخدامها، مياه المنوفية ترد على منشورات تلوث المياه بالمحافظة

من هو الشهيد إبراهيم قبيسي خبير الصواريخ في حزب الله؟

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

ما الذي ينتظر إسرائيل حال اجتاحت جنوب لبنان؟ محلل سياسي يوضح خسائر الاحتلال

كاف يعلن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية