الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي بعد استشهاده بغارة إسرائيلية

الشهيد إبراهيم قبيسي،
الشهيد إبراهيم قبيسي، فيتو

الحرب على لبنان، أصدر حزب الله، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

 

غارة إسرائيلية تضرب بلدة الجية الساحلية اللبنانية

وكان مصدران أمنيان قد قالا إن غارة إسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) على بعد 75 كيلومترًا شمال الحدود مع إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد أشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون الحملة العسكرية ضد حزب الله اللبناني قصيرة قدر الإمكان، لكنها مستعدة لأن تطول.

وعرض هاجاري مقطع فيديو لما قال إنه هجوم على منزل تم إخفاء منصات إطلاق صواريخ فيه، ولهجوم آخر على مبنى أعقبته انفجارات ثانوية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال هاجاري: "سنواصل عرض ما كان حزب الله يفعله على مدى السنوات العشرين الماضية، فلقد حوَّل آلاف المنازل المدنية في جنوب لبنان وغيرها من المناطق إلى قواعد إرهابية، فضلًا عن أنه حوَّل جنوب لبنان إلى منطقة قتال".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا، و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

 

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الحرب على لبنان حزب الله إبراهيم محمد قبيسي جنوب لبنان القدس بلدة الجية الساحلية

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