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خارج الحدود

هآرتس: ترسانة حزب الله الصاروخية تهدد جبهة إسرائيل الداخلية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الترسانة الصاروخية الضخمة لـ"حزب الله"، والسهولة النسبية في تجديدها يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لجبهة إسرائيل الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي أنه "لا شك أن "حزب الله" تعرض لضربة قوية جدًّا. هو لا يفهم كيف يتم تدمير الآلاف من صواريخه الدقيقة، وكيف يصيب كل صاروخ نطلقه هدفه بدقة، سواء كان ذلك مخزن أسلحة أو منصات إطلاق أو صواريخ كروز حاول الحزب إخفاءها".

وأضاف: "حتى لو دمرت 50% من قدرات الإطلاق لدى الحزب، لا يزال لديه أكثر من 100,000 صاروخ وقذيفة جاهزة للإطلاق على الجبهة الداخلية في إسرائيل. هذا شيء لا ينبغي التهاون معه".

وتم تداول تقارير في إسرائيل أمس زعمت أنه "تم القضاء على نصف قدرات "حزب الله" العسكرية"، أو "نصف صواريخ حزب الله"، الأمر الذي شكك به مسؤولون في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع سابق مطلع على ما يجري في قيادة المنطقة الشمالية في هذه الأيام تصريحه بأنه "على عكس قطاع غزة وحركة "حماس"، يعمل "حزب الله" داخل دولة ذات سيادة، حيث توجد فيها مطارات وموانئ ومعابر حدودية مفتوحة مع سوريا. لذا، فإن تجديد مخزون الذخيرة لديه سهل نسبيًّا".

وتابع: "من الصعب جدًّا على "حزب الله" نقل قوافل شاحنات محملة بالصواريخ الدقيقة أو بعيدة المدى من سوريا أو العراق أو إيران. لكن لا شك أن الحزب يعرف كيف ينقل الأسلحة والذخائر، ويواصل التسلح. لذلك، فإن التقديرات هي أن القتال سيكون طويلًا وصعبًا على الجبهة الداخلية إذا قرر الأمين العام للحزب حسن نصر الله التصعيد إلى حرب شاملة ضد إسرائيل".

كما انتقد مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قرار المستوى السياسي والعسكري بـ"الفصل المصطنع"، على حد تعبيرهم، بين الحرب على غزة والمواجهات مع "حزب الله" في لبنان، والذي وصل إلى حد أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قرر أن يطلق على الهجوم المكثف على لبنان اسم "سهام الشمال"، وفصله فعليا "حتى على المستوى الذهني" عن حرب "السيوف الحديدية" وهي التسمية التي يطلقها الجيش الإسرائيلي على حربه على غزة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس": "نحن في حرب متعددة الجبهات يمكن أن تتصاعد إلى حرب إقليمية واسعة. لا يمكننا التركيز على جبهة واحدة وكأن ليس لدينا 101 رهينة في غزة، أو كأن إحدى الجبهات لا تؤثر في الأخرى".

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