حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ

الحرب على لبنان ، أعلن حزب الله اللبناني في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، قصف قاعدة إيلانيا الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف القاعدة الإسرائيلية بصلية من صواريخ فادي 1".



كذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان "إطلاق مسيرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن".



كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن "طائرة مسيّرة سقطت في بلدة سابير بوادي عربة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان حيث أوقعت ضربات إسرائيلية أكثر من 500 قتيل، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.

وخلال الأيام الأخيرة، خاضت إسرائيل وحزب الله أشد المعارك بينهما منذ حرب 2006 في لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قال إنها قتلت قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي.

وتكبد حزب الله خسائر فادحة مع مقتل العديد من كبار قادته العسكريين وتعرض أنظمة اتصالاته للخطر.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل دمرت جزءًا كبيرًا من ترسانة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية.