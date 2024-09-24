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حوادث

ابني نزل المياه مخرجش، أقوال والد طفل لقي مصرعه غرقا في النيل

غرق طفل، فيتو
غرق طفل، فيتو

استمعت نيابة الساحل لأقوال والد طفل في الصف السادس الابتدائي لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل. 


وقال والد الطفل إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زملاء ابنه يبلغونه بأنهم كانوا يستحمون في النيل ونزل نجله المياه ولم يظهر مرة أخرى.
 

الطفل نزل المياه ولم يخرج


وأضاف والد الطفل أنه توجه على الفور إلى المكان ونزل إلى المياه ولم يجد نجله فهرول إلى قسم الشرطة لنجدته والبحث عن ابنه.
وأشار والد الطفل إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتأخر عن البحث عن ابنه ووجدت جثته غارقا.


وأوضح والد الطفل أنه لا يتهم أحدا جنائيا بالتسبب في وفاة نجله ولا يشتبه في أحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من أب يبلغ من العمر41 عاما مقيم بالشرابية، أكد فيه أنه أثناء قيام ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.


وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..


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