الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مناظرة النيابة لجثة طفل لقى مصرعه غرقا في نيل الساحل: إسفكسيا الخنق وراء الوفاة

مياه نهر النيل
مياه نهر النيل

 كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة طفل في الصف السادس الابتدائي لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، إن إسفكسيا الخنق وراء وفاته ولا توجد شبهة جنائية. 

 

إسفكسيا الخنق وراء الوفاة ولا توجد شبهة جنائية

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من أب يبلغ من العمر41 عاما مقيم بالشرابية، أكد فيه أنه أثناء قيام ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.


وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الساحل مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الساحل النيابة العامة اسفكسيا الخنق

مواد متعلقة

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد موقع غرق طفل داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس

التصريح بدفن جثة طفل غرق في نيل الصف أثناء انتشال كرة كان يلعب بها

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية