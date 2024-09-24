مناظرة النيابة لجثة طفل لقى مصرعه غرقا في نيل الساحل: إسفكسيا الخنق وراء الوفاة

كشفت مناظرة نيابة الساحل لجثة طفل في الصف السادس الابتدائي لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، إن إسفكسيا الخنق وراء وفاته ولا توجد شبهة جنائية.

إسفكسيا الخنق وراء الوفاة ولا توجد شبهة جنائية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، بتلقيه بلاغ من أب يبلغ من العمر41 عاما مقيم بالشرابية، أكد فيه أنه أثناء قيام ابنه البالغ من العمر 10 سنوات بالاستحمام في النيل برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق.



وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري في القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.