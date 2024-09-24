الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يشهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف الأهلية

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة داخل الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل، وخطة استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، كما شهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي لتحسين مستوي الموزعات الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية.

 

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد سير العمل

 

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد سير العمل

وأكد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، على أهمية إعداد حفلة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بكل كلية وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشددًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجامعي الجديد، والمتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة. 

 

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتفقد سير العمل

 

بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية

وأكد رئيس الجامعة الاهلية ببني سويف، خلال الجولة، بتيسير كافة الإجراءات للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبري في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.

 

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يشهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي 

 

تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل

وألتقى رئيس جامعة بني سويف الأهلية، خلال جولته بعدد من الطلاب وأجابهم على العديد من الأسئلة المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب.

 

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