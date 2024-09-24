تبدأ الأحد، عقد مقابلات لمُتقدمي الوظائف الإشرافية بتعليم بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم، الإجراءات التي تقوم بها المديرية، تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية، والتي تشمل: مدراء ووكلاء إدارات التعليم، وموجهي عموم وأول والموجهين، ومدراء ووكلاء مدارس.

معايير المقابلات الشخصية بتعليم بني سويف

ويأتي ذلك لتقييم واختيار أفضل العناصر المؤهلة ذوي المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لمسايرة التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030

وأشار هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه تم تشكيل اللجنة المُكلفة بتقييم واختيار قيادات الإدارة المدرسية والتوجيه بالمديرية لإجراء المقابلات الشخصية لشغل تلك الوظائف، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 29 سبتمبر 2024 وتستمر حتى الخميس 31 أكتوبر 2024، وذلك بمقر مكتبة المديرية.

وأكد وكيل تعليم بني سويف، أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 للذين تخلفوا عن إجراء المقابلات وتقدموا بعذر كتابي لرئيس اللجنة مسبقًا، موضحا بأن الهدف من المقابلات ضخ دماء جديدة لخدمة المنظومة التعليمية.

إنتظام الدراسة في 1340 مدرسة ببني سويف

ويواصل ما يزيد عن 825 ألف و700 طالبًا وطالبة، الإنتظام في 1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، حيث وجه وكيل الوزارة، خلال تفقده عددًا من المدارس، بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

وشّدد وكيل تعليم بني سويف، على مديري المدارس بتفعيل تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.