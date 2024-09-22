جامعة بني سويف: مستعدون لاستقبال 110 آلاف طالب مع بداية العام الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنهاء الجامعة لكافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2024 بجميع كليات الجامعة، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 110 آلاف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا.

استعدادات جامعة بني سويف للعام الجديد

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هناك تواصلا مستمرا مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن المنظومة الأمنية شهدت تطورًا ملحوظًا بالجامعة، حيث تمت زيادة عدد البوابات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتكثيف التواجد الأمني على جميع منافذ الحرم الجامعي غرب وشرق النيل وتزويدها بأحدث الأجهزة من خلال البوابات الإلكترونية، وأجهزة الأشعة لكشف الحقائب والمعادن، وزيادة عدد كاميرات المراقبة للتسجيل على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلي أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع. وأكد رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمبان المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

