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تدريب 31 موظفًا على احتياطات السلامة المهنية بالتأمين الصحي في بني سويف

تدريب موظفي التأمين
تدريب موظفي التأمين الصحي ببني سويف

 نفذ فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "احتياطات السلامة والصحة المهنية داخل المخازن الطبية وغير الطبية" والذي استهدف 31 موظفًا، جميعهم "أمناء مخازن" بفرع بني سويف ووحداته ومستشفى بني سويف.

 

 ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

 

تدريب موظفي التأمين الصحي ببني سويف

 وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ويستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المخازن، سواء كانت طبية أو غير طبية، لحماية العاملين والمخزون من المخاطر المحتملة.

 

وأضاف مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي تناول العديد من الموضوعات الهامة، من بينها كيفية التعامل مع المواد الخطرة، وآليات الوقاية من الحرائق، وسبل الحفاظ على البيئة داخل المخازن، وتم تقديم تدريبات عملية للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى كيفية استخدام معدات السلامة المختلفة.

 

وأشارت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين في كافة المجالات، وتم تنفيذه خلال يومي الاربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر الجاري. 

 

وأشارت مدير إدارة التدريب بالفرع، إلى أنه قد حاضر البرنامج التدريبي شهد مشاركة 31 أمين مخزن بفرع بني سويف ووحداته ومستشفى بني سويف، وقد حاضر بالبرنامج الدكتورة هالة عبد التواب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية لضمان التخزين الآمن للأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المواد الأخرى المُخزنة.

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