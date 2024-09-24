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محافظا بني سويف والفيوم يُكرمان أصحاب المشروعات الخضراء الذكية الفائزة

محافظا بني سويف والفيوم
محافظا بني سويف والفيوم يُكرمان المشروعات الفائزة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في احتفالية تكريم المشروعات الفائزة ضمن النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات إقليم شمال الصعيد، والتي تشمل بني سويف، الفيوم، والمنيا.

وأقيمت الإحتفالية بمحافظة الفيوم وحضرها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والاتصالات، والبيئة.

وأعرب محافظ بني سويف خلال الاحتفالية عن سعادته بالتواجد في محافظة الفيوم والمشاركة في هذا الحدث الهام لتكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية، مشيدًا بالمشروعات المتميزة التي تم اختيارها بناءً على معايير اللجنة المنظمة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بتقديم دروع التميز تقديرًا لإسهاماتهم الفعالة في دعم المبادرة، وتعزيز جهود الدولة في التعامل مع التحديات البيئية وتغيرات المناخ. 

كما تم التقاط الصور التذكارية للمشاركين تكريمًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين نوعية الحياة، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يراعي حقوق الأجيال القادمة.

محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الفائزة

وكان محافظ بني سويف، قد استعرض المشروعات الفائزة من المحافظة، ومنها مشروع "الفلتر الحيوي الأخضر النانوي ثلاثي المراحل الذكي" الذي يحول مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للري، وهو ضمن فئة الشركات الناشئة. 

كما تم تسليط الضوء على مشروع آخر ضمن فئة "المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح" لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية، مما يساهم في تقليل انبعاثات أكاسيد الكربون الناتجة عن حرق تلك المواد.

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