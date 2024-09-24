اعرفى الفطار المناسب لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة

وجبة الإفطار مهمة للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، ودائما ينصح بها الخبراء فى الصباح الباكر لتقوية مناعة الصغار وتنشيط الجسم والمخ.

ووجبة الإفطار يجب أن تكون خفيفة ومغذية حتى لا يشعر الطفل بالخمول أو امتلاء المعدة، ما يؤثر على استيعاب دروسه.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، تحتار الأمهات فى تقديم وجبة الإفطار صباحا للطفل قبل ذهابه إلى المدرسة، من حيث ماهو الغذاء المناسب له وما هو الممنوع تقديمه على الأفكار؟.

الإفطار المناسب لطفلك قبل المدرسة

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أكلات ممنوع تقديمها على وجبة الإفطار للطفل قبل ذهابه إلى المدرسة وأيضا هناك شروط أو نصائح لإفطار صحى قبل المدرسة، منها:-

ممنوع تقديم اللبن للطفل قبل المدرسة.

ليس من الضرورة أن يفطر الطفل فطار كامل لأن معه ساندويتشات فى اللانش بوكس الخاص بالمدرسة، كما أن حركة السيارة أو الأتوبيس فى الصباح يمكن أن تسبب القيء للطفل ولذا يجب عدم تقديم أكلات كثيرة له على الإفطار قبل المدرسة.

تقديم نصف كوب ماء مع ملعقة عسل كبيرة ( يمكن بشاليموه أو القليل من الفانيليا لمنع الرائحة) أو يمكن تقديم كوب صغير من اليانسون المحلى بالعسل الأبيض لزيادة مناعة الأطفال ووقايتهم من أدوار البرد.

يمكن تقديم بيضة واحدة مع الخبز او بدون خبز لضمان حصول الصغار على البروتين، مع العلم أن الأطفال لا تأكل أكثر من بيضة واحدة في اليوم.

اليانسون أو الماء بالعسل مع البيضة يمثلون قيمة غذائية جيدة كافية أن يبدأ الطفل اليوم بها.

الأطفال فى المدارس

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.