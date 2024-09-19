الخميس 19 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

معهد التغذية يكشف أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

وجبة الإفطار في المدارس،فيتو
وجبة الإفطار في المدارس،فيتو

 وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي، مع التأكيد على الأمهات ضرورة الحرص على إفطار الأبناء قبل النزول إلى المدرسة يوميا.

 

أهمية وجبة الإفطار

وأكد معهد التغذية أن أهمية وجبة الإفطار، تشمل: 

١-زيادة التركيز وتحسين الذاكرة

٢-التحكم في التوازن النفسي والبعد عن العصبية

٣-زيادة القدرة على مقاومة الأمراض ورفع المناعة 

٤- الحصول على الطاقة للتحصيل الدراسي 

٥-تجنب الإحساس بالجوع وتجنب الإفراط في تناول الطعام 

٦- تنظيم سكر الدم

 

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بشأن تحضير “اللانش بوكس” الصحي من خلال اتباع الآتي:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية. 

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

 

كيفية اختيار لانش بوكس صحي 

 كما وجه معهد التغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار “لانش بوكس” صحي، تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية:

١- أن يكون "اللانش بوكس" محكم الغلق. 

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صُنع من أجود الخامات. 

٣- خالٍ من مادة BPa، وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك.

٤- أن يكون مقسًّما وحجمه مناسبا للطفل

وتشمل طريقة تحضير اللانش بوكس:

1- وضع زجاجة مياه محكمة الغلق.

2- إضافة بعض العصائر الطبيعية. 

3- الوجبة الأساسية في اللانش بوكس يفضل أن تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الخبز الأسمر والبروتين مثل الجبن القريش.

4- يمكن إضافة بعض الحلويات والمقرمشات الصحية للأطفال.

 

فيما قدمت هيئة الدواء النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا في العام الدراسي، منها:

- أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.​​

 

تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​​

وقالت هيئة الدواء: يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي، ويزيد من روعته اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​​

 

كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​​

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وأوصت هيئة الدواء المصرية بحصول الطفل على ٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، مثل المشي، والجري، وممارسة الرياضة مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​​

 

 

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