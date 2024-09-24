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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، اليوم 24 سبتمبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08%  عند مستوى 30996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 38067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30%  عند مستوى 13445 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 7358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 10455 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06%  عند مستوى 2975 نقطة.

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