الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

أدانت هيئة محلفين في ولاية كولورادو الأمريكية، مسلحًا قتل 10 أشخاص بينهم شرطي في واقعة إطلاق نار عشوائي عام 2021، بمتجر بقالة في مدينة بولدر، وفق وكالة "رويترز".

ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

وكان أحمد العليوي العيسى (25 عاما) قد دفع ببراءته بعلة إصابته بالجنون، لكن هيئة المحلفين بمحكمة بولدر الجزئية قررت أن الرجل المولود في سوريا مذنب، وأدانته بـ10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وعشرات التهم بالشروع في القتل، وارتكاب جرائم باستخدام السلاح.

وفي ولاية كولورادو يعاقب من يدان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه.

ولم يكن هناك أي خلاف على أن العيسى هو من نفذ عملية إطلاق النار، وركزت القضية على حالته العقلية وقت إطلاق النار.

وبموجب قانون ولاية كولورادو، يجب إثبات أن الشخص غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ لقبول حجة الجنون.

وقالت السلطات إن العيسى كان مسلحًا بمسدس "روجر إيه.آر-556" اشتراه بشكل قانوني عندما دخل متجر بقالة كينج سوبرز في بولدر، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غربي دنفر، في 22 مارس 2021.

وأطلق العيسى النار على اثنين في موقف السيارات، قبل أن يدخل المتجر ويقتل ثمانية آخرين، منهم شرطي استجاب لبلاغ إطلاق النار.

ووُلد العيسى في سوريا، وهاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلًا صغيرًا، واستقرت في إحدى ضواحي مدينة دنفر.

وشهد عاملون في مجال الصحة النفسية تعاملوا معه منذ إلقاء القبض عليه بأنه لم يذكر أبدًا أي دافع واضح لارتكابه هذه المذبحة.