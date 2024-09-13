فوائد السمسم، يقوي المناعة والعظام ويحمي من السرطان

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التى لها مذاق مميز واستخدامات عديدة حيث يستخدم فى الطهى والحلوى وصناعة الزيوت الطبيعية وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية ويضاف المخبوزات لرفع قيمتها الغذائية وينصح الخبراء دائما بتناوله للكبار والصغار.

أهمية تناول السمسم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن السمسم، الذي يُعرف أيضًا بـ "الجنجلان"، هو نبات ذو بذور صغيرة الحجم تعود أصوله إلى مناطق شرق أفريقيا والهند، ويعتبر السمسم من أكثر الأغذية الصحية فائدة، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.

فوائد السمسم للصحة

فوائد السمسم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد السمسم التى تدفع لتناوله الآتي:

احتواؤه على الدهون الصحية، حيث تحتوي بذور السمسم على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، والتي تلعب دور أساسي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، هذه الدهون الصحية تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحتوي السمسم على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، والألياف تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

الألياف الموجودة في السمسم تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل السمسم خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

السمسم غني أيضًا بالبروتينات، التي تعد ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم. البروتينات تساعد في نمو العضلات وتعزيز جهاز المناعة.

يحتوي السمسم على معادن أساسية مثل الكالسيوم، الذي يعزز صحة العظام والأسنان، والماغنيسيوم الذي يدعم وظائف العضلات والأعصاب.

أحد العناصر البارزة في السمسم هو السيسامين، وهو مركب نباتي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الضرر التأكسدي للخلايا ويساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان.

السمسم أيضًا مفيد للبشرة والشعر بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، زيت السمسم، على وجه الخصوص، يتمتع بخصائص مرطبة ومغذية للبشرة، ويساعد في تحسين مرونتها وترطيبها.

استخدام زيت السمسم يمكن أن يحسن صحة فروة الرأس ويقوي الشعر، مما يجعله خيارًا شائعًا في العديد من منتجات العناية بالشعر.