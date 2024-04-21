فوائد السمسم، يحمي أجهزة جسمك من الأمراض

فوائد السمسم، للصحة قد لا يتخيلها الكثيرين، فتناول السمسم بانتظام، يمكنه أن يحسن مزاجك، ويمنحك الشعور بالراحة النفسية، كما أنه يحافظ على شباب البشرة وصحة القلب والدماغ، كما أنه يقوي المناعة، أي أن تناول السمسم كل يوم يعيد إليك شبابك وجمالك، ويحمي كل أهجزة جسمك من الأمراض.

فوائد السمسم للصحة

وعددت الدكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية، أهم فوائد السمسم لصحة وللبشرة والشعر.

تعزيز صحة القلب

غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية والمتعددة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

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يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

غني بمضادات الأكسدة، التي تحمي من تلف خلايا القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يحتوي على إنزيمات هضمية، تساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

دعم صحة العظام

غني بالكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان.

يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

غني بفيتامين K، الذي يلعب دورًا هامًا في تخثر الدم وصحة العظام.

تقوية المناعة

غني بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الجذور الحرة، وتعزز المناعة.

يحتوي على السيلينيوم، وهو معدن ضروري لصحة الجهاز المناعي.

غني بفيتامين E، الذي يدعم وظائف المناعة.

تحسين صحة البشرة والشعر

غني بفيتامين E، الذي يرطب البشرة ويحميها من التجاعيد.

يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحارب تلف خلايا الجلد والشعر.

غني بالزنك، الذي يساعد على التئام الجروح ونمو الشعر.

يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يعمل على تحسين المزاج.

يعمل على تعزيز صحة العيون.

يعمل على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

طرق تناول السمسم

يمكن تناوله نيئًا أو محمصًا.

يمكن إضافته إلى السلطات والحساء واليخنة.

يمكن استخدامه في صنع الطحينة والحلاوة الطحينية.

يمكن دهنه على الخبز أو المكسرات.

الكمية الموصى بها في اليوم:

ينصح بتناول 1-2 ملعقة كبيرة من السمسم يوميًا للحصول على فوائده الصحية.

فوائد السمسم للبشرة

السمسم مفيد للقلب

والسمسم، سواءً كان على شكل بذور أو زيت، من المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ممّا يجعله علاجًا ممتازًا للعديد من مشاكل البشرة، وإليك بعض فوائد السمسم للبشرة:

الترطيب

يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، التي تُساعد على ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف.

محاربة الشيخوخة

يُعدّ السمسم غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين E، التي تُساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ممّا يُقلّل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويُحافظ على شباب البشرة ونضارتها.

تفتيح البشرة

يُساعد زيت السمسم على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات تُساعد على تقليل فرط التصبغ والبقع الداكنة.

علاج حب الشباب

يُمتلك زيت السمسم خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ممّا يجعله فعالًا في علاج حب الشباب والتهابات البشرة.

حماية البشرة من الشمس

يُوفّر زيت السمسم بعض الحماية للبشرة من أشعة الشمس الضارة، وذلك لاحتوائه على مركبات تُمتصّ الأشعة فوق البنفسجية.

طرق استخدام السمسم للبشرة

زيت السمسم

- يمكن استخدام زيت السمسم كمرطب يومي للوجه والجسم.

- يمكن إضافة زيت السمسم إلى ماسكات الوجه الطبيعية.

- يمكن استخدام زيت السمسم لإزالة المكياج.

بذور السمسم

- يمكن إضافة بذور السمسم إلى النظام الغذائي للحصول على فوائدها للبشرة من الداخل.

- يمكن طحن بذور السمسم واستخدامها كتقشير طبيعي للبشرة.