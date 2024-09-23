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خارج الحدود

650 طلعة و1400 صاروخ و1100 هدف، جيش الاحتلال يعلن حصيلة العدوان على لبنان خلال يوم

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه نفذ خلال 24 ساعة، حوالي 650 طلعة هجومية في لبنان.

جيش الاحتلال يطلق 1400 صاروخ على لبنان

وتابع جيش الاحتلال، أنه هاجم أكثر من 1100 هدف في لبنان، بأكثر من 1400 صاروخ مختلف من أنواع الذخيرة.

حزب الله يطلق 200 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن حزب الله أطلق نحو 200 صاروخ على إسرائيل اليوم.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن تل أبيب أخرجت عشرات الآلاف من صواريخ حزب الله من الخدمة.

فيما زعمت قناة "كان" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو نصف الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التابعة لحزب الله، في إطار تصعيد متسارع للأحداث على الجبهة اللبنانية.

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