سياسي إسرائيلي: هدف العمليات العسكرية إجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود

أكد مصدر سياسي إسرائيلي، إن الهدف من العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال هو إجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود.

ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن هدف قوات الاحتلال تغيير ميزان القوى بالشمال، وإجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود، قائلا إذا لم يفهم حزب الله بالقوة فسوف يفهم بمزيد من القوة.

182 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 272 شهيدا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوب لبنان، اليوم الاثنين، في أكبر حصيلة تسجل في يوم واحد فقط.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 272 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 727 بينهم نساء وأطفال ومسعفون في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف مئات الأهداف التابعة لحزب الله في الضربات الجوية الأخيرة على لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف حتى الآن أكثر من 300 هدف لحزب الله اللبناني.

ومن جانبه أعلن حزب الله قصف ثلاثة أهداف في إسرائيل، ردا على الغارات الكثيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه من ساعات الصباح.

وقال الحزب في بيان إنه قصف الاثنين "المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ"، وذلك "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع".