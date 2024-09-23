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حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

شرطة الاحتلال تسحل
شرطة الاحتلال تسحل رئيس أركان الجيش، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير مسبوق، لشرطة الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بسحل قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق دان حالوتس، وسط جموع من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تسحل رئيس أركان الجيش

وأظهر الفيديو قيام عدد من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي يرأسها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قاموا بسحل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق دان حالوتس، أثناء مشاركته في مظاهرات بشوارع تل أبيب، ولم تكتف شرطة الاحتلال بذلك، لكنهم قامة بسحل ضابط آخر من جيش الاحتلال يدعى أمير هيسكل.


وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي من سحل قائد أركان جيش الاحتلال دان حالوتس، هو حدث غير مسبوق، ويعتبر الأول من نوعه في الاحتلال، حيث يعكس تعرض قائد الأركان دان حلوتس للسحل والضرب على يد الشرطة، يعكس تصاعد حالة التفكك والشغب داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق.

توغل شرطة الاحتلال على جيش الكيان 

كما تداول النشطاء أيضًا مقطع فيديو آخر يظهر توغل شرطة الاحتلال على جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم سحل ضابط آخر لجيش الاحتلال يدعى أمير هيسكل، مشيرين إلى أن هذه السلوكيات تعتبر سابقة من نوعها داخل الكيان.

وأوضح المحللون السياسيون أن المظاهرات التي تشهدها شوارع تل أبيب وغيرها من المدن في الداخل الإسرائيلي، يعكس حالة من الانقسام والاستقطاب العميق، الذي يعصف بالمجتمع الإسرائيلي من الداخل.


وأشاروا إلى أن الاحتجاجات في داخل الاحتلال ليست مجرد مظاهرات عابرة، لكنها أصبحت تعبيرًا عن شرخ عميق بين السكان في إسرائيل وقيادتها، حيث أصبح  الإسرائيليون يشعرون أن الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، فشلت في التعامل مع أزمة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

دان حالوتس يدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

جدير بالذكر أن دان حالوتس، رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال،  تولى ذلك  المنصب في يونيو 2005، واستمر حتى فبراير 2007، كما كان قائد للقوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونائب رئيس الأركان. 

وأشرف دان حالوتس على خطة فك الارتباط وعلى حرب لبنان الثانية. وكان أول رئيس أركان في الكيان بدأت خدمته العسكرية كطيار في سلاح الجو.

دان حالوتس يدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو، فيتو


وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق دان حالوتس قد أكد أن إسرائيل لن تحصل على ما وصفه بـ"صورة النصر حتى لو دمرت غزة"، وطالب بتجديد النضال الجماهيري للإطاحة بحكومة نتنياهو من خلال الاضطرابات والعصيان.

وقال دان حالوتس في مظاهرة الليلة الماضية: "الجنود يتساقطون سدى في حرب غزة والشمال، لأنه لا يوجد أي هدف من هذه العملية. حتى لو دمرنا غزة عن بكرة أبيها، فلن نحصل على صورة النصر.. حتى لو كان زعيم حماس في القطاع يحيى السنوار مشويا من كل الجهات في الساحات، فهذه ليست صورة النصر".

واعتبر حالوتس أن "الصورة الوحيدة التي ستحفر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي،  هي الخسارة في السابع من أكتوبر".
 

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