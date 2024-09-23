جيش الاحتلال: إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه صفد والجليل الأسفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، إنه رصد إطلاق 35 صاروخا باتجاه صفد ومناطق بالجليل الأسفل وتمكن من اعتراض بعضها.

حزب الله يطلق ٣٥ صاروخا باتجاه الجليل الأسفل

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في مفترق غولاني إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صواريخ في سماء مدينة صفد بعد القصف الأخير من جنوب لبنان.