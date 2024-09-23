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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يمهل سكان البقاع اللبنانية ساعتين لمغادرة منازلهم

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي  اليوم الإثنين، تحذيراته لسكان محافظة البقاع اللبنانية بضرورة إخلاء ومغادرة منازلهم خلال ساعتين، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم  تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، اتصالًا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

 

رسالة تهديد 

‏‎ ووفق الوكالة الوطنية للإعلام،   "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعًا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".


غارات على لبنان 

‏‎ وطبقًا للوكالة: "أسفرت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات العدو صباحًا على  قرى في قضاء صور عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، وخصوصًا بساتين الموز والحمضيات في سهلي القليلة والمنصوري وعين أبو عبدالله، التي تعرضت لغارات عدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت  بالمحال التجارية، وخصوصًا المنتشرة على طريق بلدة العباسية".
‏‎وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددًا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددًا من البلدات في جنوبي لبنان.

 

إطلاق نار جنوب لبنان 

‏‎وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

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