إسرائيل تكشف خسائرها جراء صواريخ حزب الله
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أن 7 أشخاص أصيبوا منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل.
وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، إنه رصد إطلاق 35 صاروخا باتجاه صفد ومناطق بالجليل الأسفل وتمكن من اعتراض بعضها.
حزب الله يطلق ٣٥ صاروخا باتجاه الجليل الأسفل
وأوضح جيش الاحتلال في بيانه إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في مفترق غولاني إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
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