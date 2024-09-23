الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43%  عند مستوى 31076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 38169 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16%  عند مستوى 13468 نقطة.

 

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 7300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 10407 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3%  عند مستوى 2974 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان الدوريات العالمية الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 100 مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى.. مراقبة بيع وتداول اللحوم و2336 سيارة إٍسعاف و11 لانش نهري.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

هيئة الاستعلامات تستعين بالتحول الرقمي لإنقاذ ثروة وطنية من الوثائق

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. الموافقة على إنشاء قاعة جديدة بالمتحف القومي للحضارات.. واستقبال أولى رحلات الحج السياحي البري بالموانئ

4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية