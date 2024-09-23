ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% عند مستوى 31076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 38169 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 13468 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 7300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 10407 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 2974 نقطة.