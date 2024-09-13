قبل بدء الدراسة.. كيف تحمي ابنك من الأمراض المعدية؟.. وهذه أبرز الطرق الصحية لإعداد اللانش بوكس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبدأ الأمهات تجهيز الأدوات المدرسية والكتب واللانش بوكس الخاص بالسندويتشات وغير ذلك الكثير، ولكن بجانب هذه الاستعدادات يوجد استعدادات أخرى أهم مثل التطعيمات التى يجب أن يحصل عليها الطفل قبل الدراسة لحمايته من الأمراض المعدية التى قد تهدد صحته.

وتحرص الأمهات خلال الدراسة على تقديم الطعام الصحى للطفل فى اللانش بوكس الذي يمده بالطاقة أثناء اليوم الدراسي ويمد احتياجاته من العناصر الغذائية.

تطعيمات مهمة يجب حصول الطفل عليها قبل الدراسة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك خطوات مهمة يجب على الأمهات اتباعها قبل بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها إعطاء الطفل تطعيمات الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال فى المدارس، ومن هذه التطعيمات:-

تطعيم الكبدي الوبائي أ، أهميته في أن فيروس الكبدي الوبائي منتشر جدا وخصوصًا في الأسر التي تحب الطعام الجاهز.

تطعيم الجدري المائي، للوقاية من الفيروس المسبب للجدري، والذي يظهر علي هيئة طفح جلدي، ويساعد علي الوقاية من مرض الحزام الناري الذي يمكن أن يصيبهم فى الكبر ويتسبب في التهابات في الجهاز العصبي.

تطعيم الالتهاب السحائي، وهو يحمي طفلك من الحمى الشوكية التي تتسبب في التهاب وتلف خلايا المخ، وفقدان السمع والبصر عند الأطفال.

تطعيم الأنفلونزا الموسمية، للحماية من أدوار البرد والأنفلونزا التي تنتشر كل عام في فصل الشتاء.

نصائح مهمة تقوى مناعة طفلك قبل بدء الدراسة

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتقوية مناعة الصغار قبل بدء الدراسة، منها:-

اتباع نظام غذائي سليم بتناول الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والبقوليات واللبن والبيض.

متابعة الحالة الصحية العامة للطفل وجدول تطعيماته مع طبيب الأطفال.

التعرض لأشعة الشمس لفترة مناسبة.

غسل الأيدي بانتظام.

غسل الأيدي بانتظام. النوم لفترة مناسبة لا تقل عن من 8 إلى 10 ساعات يوميا.

تجنب إعطاء الطفل أي أدوية بدون استشارة الطبيب.

منع تناول السكريات والحلويات بشكل مفرط.

تناول الماء والعصائر الطبيعية على مدار اليوم.

تطعيمات مهمة قبل الدراسة

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وتابع، أنه لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى الدراسة يجب تعليمه بعض الخطوات، منها:-

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

طرق تحضير اللانش بوكس

طرق تحضير اللانش بوكس

أما عن التغذية السليمة للصغار فى المدارس والطرق الصحية لتحضير اللانش بوكس، تقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن ثقافة اللانش بوكس فى عصرنا الحالى للأسف خاطئة فمعظم الأمهات تعتقد أن تقديم البرجر والبانية والشاورما وغيرهم جيد فى اللانش بوكس، ويشجع الطالب على الطعام ولكن للأسف مثل هذه الأطعمة تسبب خمول الطالب وكسله ما يؤثر على استيعابه للدروس، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كما أن مثل هذه الأكلات مناسبة لوجبة الغداء وليس الإفطار.

أكلات ممنوع تقديمها في اللانش بوكس

وأضافت منى، أن هناك العديد من الأكلات الممنوع تقديمها فى اللانش بوكس، منها:-

المقليات بشكل عام

اللحوم المصنعة

اللحوم الحمراء والدجاج

الشاورما

المكرونة والأرز

الحلوى

العصائر المعلبة

تغذية الطفل

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير اللانش بوكس

وقدمت استشارى التغذية العلاجية، نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير اللانش بوكس، منها:-

يجب اختيار لانش بوكس ذات نوع بلاستيك صحى وذلك للحفاظ على صحة الطفل لأن اللانش بوكس الرديء يتفاعل مع الطعام ما يؤثر على صحة الطفل بشكل سلبي.

يمكن الاستغناء عن اللانش بوكس واستخدام أكياس الثلاجة.

يجب أن يكون اللانش بوكس محضر يوم بيوم حتى يكون الطعام طازج.

يجب أن يحتوى اللانش بوكس على ساندويتشات وخضروات وفاكهة ويمكن مكسرات أو فول سودانى.

ساندويتشات المدرسة يجب حشوها بالجبن القريش أو الفول أو البيض أو المربى حيث يجب التنوع ويفضل وضع الخس أو الجرجير مع الجبن وأيضا يمكن خلط البيض مع الجبن وهكذا.

يفضل استخدام الخبز الأسمر وليس الفينو الذى يسبب الخمول وليس له قيمة غذائية على عكس الخبز الأسمر.

يجب على الأم الاهتمام بتقديم قطع الخضراوات والفاكهة فى اللانش بوكس حتى يتناولها الطفل وتقوى مناعته ما يساعده على التركيز، مثل الخيار والخس والجرجير والعنب والكمثرى والتفاح.

عند إعطاء الطفل العصائر مع اللانش بوكس يجب أن تكون طبيعية محضرة فى المنزل بقليل من السكر ويفضل أن تكون طازجة وفى حالة احتوائها على اللبن يجب التنبيه على الطفل تناولها سريعا حتى لا تفسد.

ويجب أيضا إعطاء الطفل زجاجة مياه. خاصة به والتنبيه عليه بأن لا يشرب من أصدقائه ولا يسمح لأحد استخدام زجاجته.

يمكن وضع الحلوى فى اللانش بوكس ولكنها تكون مخضرة في المنزل، مثل الكيك والكورن فليكس وأيضا يمكن وضع الفشار.

الاهتمام بوضع المكسرات أو الفول السوداني لأنها تمد الطفل بالطاقة اللازمة وتساعده على التركيز كما تمده بالعناصر الغذائية المهمة.

يجب التنوع في تحديد ساندويتشات اللانش بوكس حتى لا يمل الطفل ويشعر بالشغف يوميا عند تناول اللانش بوكس وهو سر من اسرار تناول اللانش بوكس كاملا بالمدرسة.

يجب عند إعطاء الطفل مصروف لأنه سيقوم بشراء الحلوى المصنعة ما يمنعه من تناول اللانش بوكس وهو ما يزعج الأمهات كثيرا، لذا من الضروري تقديم الحلوى المنزلية للطفل في اللانش بوكس حتى لا يطلب الطفل شراء الحلوى المصنعة.