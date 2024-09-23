الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

مباحث القاهرة تضبط
مباحث القاهرة تضبط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين - "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، بحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية – أجهزة كهربائية وبعض المتعلقات الشخصية - 2هاتف محمول).

 

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه

 وباستجوابهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقة مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بأسلوب "كسر الباب"  وباستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة.

 كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته ( هاتف محمول "مجهول المصدر" ) وبسؤاله عن  مصدره اعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب " النشل".

 

 وأقر أنه إرتكب  4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه. 

وضبط (عامل - "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بالدلوف إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وتهديد مالكتها بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه"، وسرقة (مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية) منها.

 

وتم بإرشادة ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 

وضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب  ، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين كرهًا عنه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سرقة مسكن سرقة مبلغ مالي قسم شرطة مصر الجديدة قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة البساتين

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه

مصدر أمنى يكشف حقيقة تعرض طفلة أجنبية لسوء معاملة فى مطار الغردقة الدولى

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

ضبط 50 سائقا تحت تأثير المخدرات و45 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرير 1460 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة

أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات.. النيابة تفتح تحقيقا في سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام.. وكواليس ضبط فتاة الهرم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية