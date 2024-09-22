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خارج الحدود

شبكة أمريكية تكشف عن خطة نتنياهو الجديدة لشمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، يدرس خطة لإجبار جميع المدنيين على الخروج من شمال غزة.

 

نتنياهو يدرس إجبار جميع المدنيين على الخروج من شمال غزة

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس خطة وضعها جنرالات، لإجبار جميع المدنيين الفلسطينيين على الخروج من شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، من أجل فرض حصار على حماس ودفعها لإطلاق سراح الأسري.

 

وأضافت "سي إن إن" في تقرير لها اليوم الأحد، أن عدد الفلسطينيين الذين بقوا في شمال "محور نتساريم" الذي يقسم غزة إلى قسمين، غير معروف، لكنه يقدر بمئات الآلاف.

 

خطة نتنياهو الجديد، لا تذكر بحسب "سي إن إن" إذا كان سيسمح للمدنيين بالعودة إلى شمال غزة، أو متى أو كيف سيسمح لهم بذلك.

 

جنرالات عسكريين إسرائيليين يتبنون تكتيكات الحصار للتجويع

وجاءت الفكرة المتعلقة بشمال غزة، من مجموعة من جنرالات عسكريين إسرائيليين متقاعدين، كانوا قدموها رسميًّا إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي ولجنة برلمانية بهدف “استخدام تكتيكات الحصار لتجويع مسلحي حماس وإجبارهم على إطلاق سراح 101 رهينة لا يزالون محتجزين في القطاع".

 

وقال جيورا إيلاند، وهو جنرال يقود الاقتراح، إن "أولئك الذين يغادرون سيحصلون على الطعام والماء" في إشارة إلى سكان غزة من المدنيين.

 

وفي اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، زعم نتنياهو أن الخطة "منطقية للغاية،  ويجري النظر فيها"، مستدركًا: "لكن هناك العديد من الخطط الأخرى نحن ملتزمون بتفكيك السيطرة المدنية لحماس".

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