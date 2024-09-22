ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

أعلن رئيس حزب يمين الدولة، عضو الكنيست جدعون ساعر، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره بالتخلي عن منصب وزير جيش الاحتلال بسبب التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية وتداعياتها.

وأوضح ساعر قراره في بيان قال فيه: "لا أريد أن ينشغل من يتحمل أعباء إدارة الحملة الانتخابية في هذه الفترة بترشيحي لفترة غير محددة".

وانتقد ساعر في بيانه، الحملة التحريضية التي واجهها في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه قبل هذا المنصب عن معرفة عميقة بتحديات الأمن القومي الإسرائيلي وبدور الجيش في الحرب على الجبهات المختلفة.

وأشار رئيس حزب يمين الدولة، إلى أنه لا يرى ضرورة أن يكون وزير جيش من قدامى المحاربين في الجيش، مشددًا على أهمية أن يكون لديه فهم عميق بالقضايا السياسية والأمنية وخبرة حكومية، وانتقد الاعتماد المفرط على توصيات الجيش الذي اعتبره مشكلة قديمة في إسرائيل.

كما انتقد ساعر وزير جيش الحالي يوآف جالانت، مشيرًا إلى الكوارث العسكرية التي حدثت في عهود الوزراء السابقين من الجيش، مثل حرب يوم الغفران والانسحابات من غزة ولبنان، بالإضافة لمذبحة 7 أكتوبر.

ورحبت هيئة أهالي عودة المختطفين بقرار ساعر، معتبرة أنه عارض الصفقة المقدسة لإعادة المختطفين، وقالت إنه لا يمكن لشخص لم يلتزم بإعادة المختطفين أن يكون وزيرًا للاحتلال

يأتي قرار ساعر في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع افي جنوب لبنان، وتهديدات متبادلة بإمكانية اندلاع مواجهة شاملة.