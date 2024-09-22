خطة إسرائيل للاستيلاء على المساعدات المقدمة لسكان غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي، يعد خطة لتولى مسئولية توزيع المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة، بهدف إبعاد حركة حماس عن أي ممارسات تتعلق بالسلطة.

الجيش الإسرائيلي يخطط لتولى مسئولية مساعدات غزة

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال الأيام المقبلة، خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول بدائل لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة، بطريقة من شأنها حرمان حماس من الحكم المدني بالمنطقة.

وأوضحت الصحيفة، إنه من بين الخيارات التي يتم النظر فيها أن يقوم الجيش الإسرائيلي بنفسه بتوزيع المساعدات بدلا من المنظمات الدولية، بزعم أن حماس تنهب المساعدات وبالتالي تحافظ على حكمها.

خطة إسرائيل للاستيلاء على المساعدات المقدمة إلى سكان شمال غزة

ويبدو أن خطة تولى مسئولية المساعدات تهدف بالأساس إلى استيلاء الاحتلال عليها، بزعم توزيعها على سكان شمال غزة، مستغلة حركة حماس لتبرير المخطط الذي يساهم فى تجويع الشعب الفلسطينى.