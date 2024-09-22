نتنياهو وجالانت يوجهان رسالة تهديد لحزب الله

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن، قائلا: "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعدكم أنه سيفهمها"، وذلك بعد الضربات المتتالية التي تلقاها حزب الله خلال الأيام الماضية.

إسرائيل توجه سلسلة ضربات لحزب الله

وأضاف أن إسرائيل وجهت لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها، مشيرًا إلى أن إسرائيل عازمة على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم بأمان.

في سياق متصل، خرج وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت ليؤكد أن العمليات العسكرية ضد حزب الله مستمرة حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بسلام.

وأضاف جالانت أن حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية، وفق تعبيره.

150 صاروخا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إطلاق حزب الله نحو 150 قذيفة صاروخية وصواريخ كروز ومُسيرات باتجاه شمال إسرائيل خلال الليل والصباح.

حزب الله يطلق ١٥٠ صاروخا ومسيرة على شمال إسرائيل

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة الدفاع الجوي بكافة طبقاتها حالت دون وقوع أضرار كبيرة مع نسب عالية من الاعتراضات.

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد بأن طائرة مُسيرة على الأقل انفجرت في المنارة بإصبع الجليل.