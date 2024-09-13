سرايا القدس تقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم بقطاع غزة

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنها قصفت "بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابعة للعدو الصهيوني في محور نتساريم في قطاع غزة.

عمليات سرايا القدس ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت سرايا القدس، في بيان صادر عنها، عن استشهاد 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية أثناء إعدادهم كمائن وعبوات لقوات الاحتلال"" في طوباس.

استشهاد 5 عناصر من سرايا القدس

وقالت سرايا القدس في بيانها:" ننعى شهداء كتيبة طوباس الخمسة من وحدة التصنيع والهندسة، ونؤكد البقاء على درب الجهاد حتى التحرير".

وبالأمس الخميس أعلنت سرايا القدس، في بيان صادر عنها، عن استشهاد 3 من مقاتليها في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء تصديهم لاقتحام طولكرم في الضفة الغربية.

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